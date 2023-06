Anziana alla guida, colpita da malore, finisce sui binari

Pochi giorni fa a Fabriano, in provincia di Ancona, si è sfiorata la tragedia: un’anziana di 82 anni, colpita da un malore durante la guida, è finita con la propria auto sui binari della stazione. La donna prima ha sfondato la vetrata dell’ingresso principale, poi è entrata in una sala d’aspetto dove erano presenti altre persone e ha finito la corsa sul primo binario. Fortunatamente, in quel momento nessun treno era di passaggio sui binari.

A seguito dell’impatto due persone sono rimaste ferite. Ora stanno tutte bene, compresa l’anziana signora che, insieme alle altre due donne, è stata prontamente soccorsa.