Arrestato l’accoltellatore della stazione Centrale di Milano

L’ennesimo episodio di cronaca in Stazione Centrale a Milano: dopo una serie di rapine e accoltellamenti è stato arrestato un 23enne irregolare

È un 23enne irregolare l’uomo arrestato a Milano lunedì dopo una serie di rapine e dopo aver accoltellato alcune persone vicino alla Stazione Centrale.

Un ennesimo episodio di cronaca che ancora una volta apre una serie di interrogativi non solo su quello che accade nelle nostre città, ma anche su come è possibile contrastare questi fenomeni. Le forze dell’ordine si ritrovano spesso a svolgere un lavoro abnorme senza averne gli strumenti: zone come quella sono invase ogni giorno da persone senza documenti, che forniscono identità false, che anche quando fermate vengono rilasciate quasi subito.

C’entra la querela di parte introdotta dalla riforma Cartabia ma non solo: la mole di persone da controllare è immensa, e alla fine ci si ritrova nella situazione di dover aspettare un reato grave, per poterli arrestare. Ma così è un sistema che implode. E le nostre città diventano sempre meno sicure.

di Annalisa Grandi