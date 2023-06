Arrestato Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane

Arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì

È stato arrestato, nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì, l’ex direttore dell’agenzia delle dogane Marcello Minenna, attuale assessore all’ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma. Minenna si trova ora ai domiciliari.

Inoltre, su disposizione della Dda di Bologna, sono stati arrestati anche funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. Fra gli arrestati, anche Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega, non più in carica dal 2018.

In totale, 34 i provvedimenti cautelari.