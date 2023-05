Ogni giorno scompaiono 47 bambini

Presi tutti insieme, potrebbero riempire in ogni ordine di posti un impianto come il Palasport Olimpico di Torino. Ma il difficile è tutto lì, nell’afferrarli: perché i 17.130 di cui si parla sono ragazze e ragazzi under 18 di cui nel 2022 si è persa ogni traccia. Scomparsi al ritmo di due ogni ora, se è vero che gli uffici delle forze dell’ordine hanno ricevuto 47 denunce al giorno di minorenni volatilizzatisi. L’occasione di fare il punto su un fenomeno in espansione, rispetto quanto meno all’anno precedente, arriva dalla presentazione romana del dossier “I bambini invisibili” realizzato da Telefono Azzurro. In più di quattro casi su cinque le richieste di aiuto a polizia e carabinieri per le ricerche hanno riguardato la fascia di età compresa fra i 15 e i 17 anni. Il grosso degli scomparsi è fatto di maschi (oltre il 90%) e stranieri (36 denunce al giorno, contro le 11 quotidiane relative a minori italiani), soprattutto di origine egiziana e tunisina. Rispetto al 2021 le sparizioni di giovanissimi nati all’estero sono aumentate di quasi il 50%, quelle dei nostri connazionali di poco meno del 25%.

Dove finiscano i bambini scomparsi, difficile dirlo con certezza. Ma nello stesso tempo, anche facilmente intuibile. Nella migliore delle ipotesi questi giovanissimi vengono avviati allo sfruttamento o finiscono nelle maglie della tratta dei minori. La buona notizia è che qualcuno viene ritrovato: nel 75% dei casi sono italiani. Del grosso degli stranieri non si sa invece più nulla.

di Valentino Maimone