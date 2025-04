Becciu rinuncia al Conclave

Il cardinale Becciu ha annunciato con una nota che non entrerà nel Conclave: “Obbedisco a Francesco, per il bene della Chiesa, ma resto convinto della mia innocenza”

“Avendo a cuore il bene della Chiesa che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Così in una nota, il cardinale Angelo Becciu ha annunciato che non entrerà in Conclave il 7 maggio.

Il cardinale, coinvolto nello scandalo degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, fu condannato nel 2023 in primo grado dal tribunale del Vaticano a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e truffa. Diventando nei fatti il primo porporato a essere riconosciuto colpevole da un tribunale della Santa Sede.



Inizialmente, dopo la morte del Papa, Becciu aveva dichiarato di non voler rinunciare all’ingresso nella Cappella Sistina per la designazione del nuovo Pontefice. Il cardinale si riteneva “perdonato” da Francesco. Tanto che dopo le sue dimissioni, avvenute nel 2022, Becciu aveva partecipato a tutti gli eventi pubblici in Vaticano, su invito del Pontefice. Il porporato era anche ai funerali sabato scorso. E, nonostante la perdita di privilegi, è rimasto all’interno del Collegio dei Cardinali.

Invitato alle Congregazioni generali pre-Conclave, al pari di tutti gli altri cardinali, in un primo momento il sacro collegio avrebbe messo ai voti la partecipazione di Becciu al Conclave, una volta giunti a Roma tutti o quasi i cardinali elettori.

Ora, invece, dopo l’annuncio ufficiale della data di inizio del Conclave (7 maggio), il cardinale sardo ha deciso di rinunciare, ribadendo comunque la sua innocenza.

“Becciu? Non conosciamo tutta la storia”, ha dichiarato il cardinale Anders Arborelius. Il cardinale Christoph Schonborn invece replica ai giornalisti con una battuta: “Guardate il cielo, che bel clima”. Molti i porporati che invece preferiscono non commentare la scelta.

Di Matilde Testa