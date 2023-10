Bomba d’acqua su Milano all’alba: Seveso esondato

Bomba d’acqua su Milano alle prime luci dell’alba: esonda il Seveso, strade bloccate. In poche ore un terzo della media di pioggia del mese si è abbattuta sulla città

Una bomba d’acqua si è abbattuta all’alba di oggi su Milano: il Seveso è esondato, con l’acqua che ha invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, a Ca’ Granda.

Anche i livelli del fiume Lambro sono preoccupanti, come confermato dall’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli.

Le precipitazioni hanno raggiunto la quota di 31 millimetri di acqua all’ora: in un lasso di tempo così ridotto è piovuto oltre un terzo della media mensile del mese di ottobre per la città di Milano.