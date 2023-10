Maxi truffa con il bonus cultura a Roma: nei guai 2 librerie

Quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Roma ha dell’incredibile. Due librerie della Capitale avevano messo in piedi una truffa ai danni dello Stato degna di un telefilm: attraverso finti profili Facebook e Instagram creati ad hoc cercavano per prima cosa dei giovanissimi clienti”, rigorosamente 18enni, per poi simulare l’acquisto di libri al fine di incassare, talvolta in accordo con i giovani stessi, il contributo ministeriale del voucher del bonus c.d. “Cultura-18app”.

Successivamente i titolari delle librerie, che provvedevano a inserire i voucher nella piattaforma informatica, dopo aver richiesto il rimborso integrale dell’importo versavano parte del contributo sia a chi aveva permesso loro di trovare giovani compiacenti, sia ai ragazzi stessi.

Una truffa in piena regola che aveva fruttato la bellezza circa 960.000 euro di incasso, pari al rimborso di 3.527 voucher. Insomma dimenticatevi l’immagine classica del librario-guida nello sconfinato mondo della letteratura: in questo caso ricordavano più Arsenio Lupin.