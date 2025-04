Brescia, il parroco Don Ciro Panigara ai domiciliari per abusi sui minori

Si parla di numerose condotte di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori. Almeno sei, di età compresa fra i 10 e i 12 anni. Sono le accuse nei confronti di Don Ciro Panigara, 48 anni, che a gennaio si era dimesso dopo soli due mesi come parroco in un piccolo comune in provincia di Brescia.

Si era dimesso perché un ragazzino aveva raccontato di essere stato oggetto di attenzioni a sfondo sessuale da parte del prete.

Ma il dettaglio, che poi dettaglio non è, che rende tutto ancora più inquietante è che scavando a partire da quell’episodio gli inquirenti sono risaliti ad altri, indietro negli anni. Già dal 2011.

Per questo oggi è stato messo ai domiciliari, accusato di violenza sessuale aggravata. Nei confronti di quei bambini che gli venivano affidati in parrocchia, quei bambini che vedevano forse in lui una guida e di cui invece il prete si sarebbe approfittato.

Una storia che mette i brividi, anche per la tenera età delle presunte vittime. Una storia su cui faranno chiarezza le indagini, certo è che le accuse sono gravi e che inquieta il fatto che i presunti abusi sarebbero iniziati già oltre un decennio fa e che nessuno, fino a oggi, avesse denunciato quell’uomo.

Neanche la famiglia dell’ultima vittima, ma in questo caso per fortuna la vicenda è giunta fino al vescovo e da lì sono iniziati gli accertamenti. Fino all’arresto.

Don Ciro Panigara, l’indagine

L’indagine riguardante Don Ciro Panigara è stata avviata dalla stazione dei carabinieri di Borgo San Giacomo (Brescia) e dal Norm della Compagnia di Verolanuova (Brescia). E “ha consentito di accertare che l’indagato, in qualità di curato e parroco in due comuni della provincia di Brescia, dal 2011 al 2013 e nel 2024, avrebbe posto in essere numerose condotte di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni minori, che gli erano stati affidati per lo svolgimento di attività parrocchiali”. È quanto si spiega in una nota dei carabinieri.

di Annalisa Grandi