Campo rom e salute, tollerare nuoce

Ci sono almeno quattrocento persone, forse molte di più. Perché persino sui numeri ormai si è perso il controllo. Il campo rom di Scordovillo, a Lamezia Terme, visto dall’alto è una distesa di lamiere. Lamiere di Eternit. Una bomba a orologeria, che però sta lì da mezzo secolo. E che rappresenta, in tutta la sua grandezza, l’esempio plastico di quello che succede quando si lascia correre. Quando non si interviene tempestivamente. I rom del campo di Scordovillo praticamente parlano solo dialetto, vivono in condizioni igieniche terribili, in mezzo ai topi e respirando i fumi tossici dei tanti roghi accesi da loro stessi (ma non solo) per bruciare i rifiuti. Una discarica a cielo aperto, solo che in mezzo ci abitano le persone e tantissimi bambini. Una discarica a cielo aperto che sta accanto all’ospedale di Lamezia. Incredibile, eppure vero.

Negli anni si sono susseguite le operazioni per cercare di evitare almeno il disastro ambientale. Ma è come provare a svuotare il mare col cucchiaio. Di sgomberi non se ne può parlare. Perché dove le metti quattrocento persone? Persone che tra l’altro non sono minimamente integrate, che hanno fatto di quella zona la loro roccaforte. Le case, costruite di fronte al campo, non le compra nessuno. Persino le forze dell’ordine fanno fatica a intervenire. Per l’ultima operazione ci sono voluti trecento uomini. Trecento. Quasi uno per ogni abitante. Di più, se escludiamo i bambini. Bimbi che fra l’altro iniziano ad ammalarsi. C’è chi ha ribattezzato la zona “la via dei tumori” perché l’incidenza di linfomi e neoplasie è più alta del normale. Dati noti, da quasi un decennio. E che continuano a crescere. Perché respirare quei fumi tossici e vivere in baracche dove trovi ovunque Eternit e lana di roccia comporta un prezzo anche in termini di salute.