Foggia, cani rinchiusi: ancora nessuna notizia

Vi ricordate pochi giorni fa avevamo scritto della incredibile vicenda di alcuni cani rinchiusi a Foggia in via Almirante in una sorta di gabbia coperta da teloni? La stessa in cui nel 2021 erano stati sequestrati altri cani, tra cui dei cuccioli, e recuperate delle carcasse di cani morti di stenti. Una struttura abusiva, su suolo pubblico, e su cui era già stato effettuato un intervento. Incredibilmente due anni dopo lì c’erano stati rimessi degli altri cani, detenuti in condizioni irriferfibili. Dopo l’esposto presentato da Rivoluzione Ecologista Animalista, e dopo il nostro articolo, ci era stato annunciato un repentino intervento da parte degli organi preposti. Ad oggi, non abbiamo più avuto notizie dei cani.

A distanza di giorni, con le temperature roventi che si sono registrate. E soprattutto, lasciando la possibilità a chi deteneva questi cani in quelle condizioni di farli sparire. Sono state inviate comunicazioni ufficiali a tutti gli organi competenti. Anche la Lega Nazionale Difesa del Cane ha denunciato questa situazione. Eppure ad oggi non si hanno risposte. Che fine hanno fatto questi cani? L’intervento annunciato è stato effettuato? I cani sono vivi? O nulla è stato fatto? Ci auguriamo che questa volta arrivino risposte concrete. E soprattutto, che i cani siano ancora vivi.

di Annalisa Grandi