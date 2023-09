Chi è Kazuosan, lo youtuber italiano scomparso a New York

Un noto youtuber italiano è scomparso a New York due giorni fa. Una sparizione avvolta nel mistero, e che poco c’entra con le challange, video e sfide che realizza in tutto il mondo, e a cui deve la notorietà. Parliamo di Cosimo Corrado, ventunenne salernitano (per la precisione di Matierno), stabile da tempo a Milano, oltre 1,1 milioni di iscritti al suo canale, e conosciuto con il nome di Kazuosan (o semplicemente “Kazu”). Deve le sue fortune ai commenti pungenti sui videogames ed in particolare a Brawl Stars, gioco online a tema avventura fantasy.

A lanciare l’allarme uno dei suoi amici, Captain Blazer, che ben conosceva il suo “sogno americano”.

“Cosimo è scomparso mentre era a New York. Non abbiamo sue notizie. L’FBI e la Polizia sono alla ricerca“, ha detto il creator e amico, altrettanto seguito sui social.

Entrando nei dettagli della vicenda: “È atterrato venerdì da solo e ha passato la notte scalzo in giro per le strade di New York. Questo lo sappiamo perché ha pubblicato delle stories – ha chiarito -. Sabato mattina alle 6.30 orario di New York è stata l’ultima volta che lo abbiamo sentito perché ha chiesto a mia mamma un taxi e comunque tutto contornato da messaggi strani, fuori dal normale. Non risponde più ai messaggi né al numero italiano né a quello americano. Siamo sicuri perché abbiamo chiamato il numero americano e ci ha risposto un ragazzo dicendo che ha trovato il telefono per terra a Manhattan. Non riusciamo a geolocalizzarlo, non ha soldi e da sabato mattina ha le carte bloccate”.

Nel frattempo la famiglia, in partenza per gli States, ha diffuso un appello (già virale sui social) in italiano e in inglese, chiedendo a chiunque sia in possesso di informazioni utili di mettersi in contatto: non è escluso, per il momento, un allontanamento volontario.

di Maria Francesca Troisi