Chiara Ferragni: “Chiedo scusa, donerò 1 milione di euro”

Arriva la tanto attesa risposta di Chiara Ferragni, in merito alla maxi multa per i pandori Balocco: “Donerò 1 milione di euro al Regina Margherita”

Arriva la tanto attesa risposta di Chiara Ferragni, in merito alla maxi multa per i pandori Balocco: “Donerò 1 milione di euro al Regina Margherita”

Arriva la tanto attesa risposta di Chiara Ferragni, in merito alla maxi multa per i pandori Balocco: “Donerò 1 milione di euro al Regina Margherita”

Arriva la tanto attesa risposta di Chiara Ferragni, in merito alla maxi multa per i pandori Balocco: “Donerò 1 milione di euro al Regina Margherita”

La tanto attesa risposta di Chiara Ferragni in merito alla maxi multa per i pandori Balocco griffati e le polemiche che si sono succedute è finalmente arrivata. La nota influencer ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Instagram, evidentemente provata ed emozionata, dichiarando che donerà 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini: “Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia – ha dichiarato – Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro”.

Per Chiara Ferragni chiedere scusa non basta, così come la somma di denaro fine a se stessa non è sufficiente per rimediare all’errore compiuto, ma vuole fare di più: “Voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e positivo”.