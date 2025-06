Cinque bambini intossicati dal cloro in una piscina a Roma

Una brutta avventura per cinque bambini di nove anni, uno dei quali è ricoverato ora in terapia intensiva. Si sarebbero intossicati per via del cloro in una piscina alle porte di Roma

Hanno accusato gravi sintomi respiratori, giramenti di testa e un malore diffuso. Fino a pochi istanti prima stavano facendo il bagno in una piscina in un centro sportivo in via della Capanna Murata, alla Borghesiana, periferia di Roma. Poi almeno in cinque hanno accusato malori. Sono stati soccorsi da un uomo che li avrebbe trasportati con la sua auto al Policlinico Umberto I. Un aspetto della drammatica vicenda da accertare.

Una brutta avventura per cinque bambini di nove anni, quattro dei quali dimessi qualche ora più tardi mentre uno è ricoverato ora in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici per inalazione da cloro. A quanto ricostruito finora, intorno alle 10, i bimbi stavano facendo il bagno nella piscina del centro sportivo quando uno avrebbe detto alla mamma: «L’acqua sta diventando gialla».

Sul caso indaga la polizia intervenuta dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale. Gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo nel centro sportivo per verificare le misure di sicurezza e l’agibilità della piscina aperta al pubblico lunedì pomeriggio, giornata festiva, e frequentata anche da alcuni bambini.

Sembra che alla base del malessere che ha colpito i minorenni ci sia stato un problema legato alla concentrazione di cloro nell’acqua o forse alla qualità del prodotto utilizzato per disinfettare la piscina. Già effettuati alcuni prelievi per capire cosa sia successo mentre la posizione dei responsabili del centro è al vaglio di chi indaga. Due ragazzini, subito visitati, sono usciti dall’ospedale dopo le prime cure. Altri due invece sono finiti in reparto ma poi dimessi anche loro grazie anche un rapido miglioramento delle loro condizioni. A preoccupare sono invece quelle del loro amichetto che si trova in rianimazione.

«È stato bruttissimo, uno spavento». Lo ha detto è Cristian S., responsabile della struttura «Imperium Eventi» in via della Capanna Murata. «La piscina è agibile – sottolinea Cristian – è tutto a norma. Siamo in regola con assicurazione, Asl. Lavoriamo senza sosta e con tanti sacrifici. Si è trattato di un danno accidentale. Sono stato io, alle 10.26 di ieri, a chiamare il 112. I bambini tossivano, non respiravano. Ho scritto alla mamma, sono tutti suoi i 5 piccoli che erano in piscina. Ora vorrei solo che tornassero tutti a star bene».

Sulla dinamica, Cristian non può sbilanciarsi. Ma, racconta, «ieri c’era tantissima gente per un torneo di calcio, a quanto ho capito, c’era poca pressione. All’improvviso si è accumulata e in un attimo è fuoriuscito solo cloro dalle bocchette vicino alle quali si trovavano i bambini. Solo in quel punto, perché dall’altra parte non è successo niente e in vasca c’erano altre persone. D’altronde parla il “libro del cloro” – sottolinea -. Alle 9.30, quando come sempre abbiamo verificato, era perfetto e i valori erano normali».