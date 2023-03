Cliente fisso non va al ristorante, gestori lo cercano salvandolo da un infarto

Spesso si sottovaluta quanto scegliere di preoccuparsi per qualcuno possa fare realmente la differenza. La storia che sta facendo in queste ore il giro del web ne è la conferma.

Siamo a Collepasso, nel Salento, e al ristorante di Alessandro e Rosario Guido un cliente con una prenotazione non si presenta. Nulla di strano, succede spesso, si dirà. Non in questo caso, perché il cliente in questione è un abitudinario da più di vent’anni: un vero e proprio cliente “fisso”, con tanto di posto e menù ad hoc.