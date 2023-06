Clochard ucciso, in rete il video del pestaggio

I due 16enni arrestati per aver ammazzato di botte Frederick, un clochard di Pomigliano d’Arco, lo hanno massacrato e si sono anche ripresi per far girare il video

I due 16enni arrestati per aver ammazzato di botte Frederick, un clochard di Pomigliano d’Arco, lo hanno massacrato e si sono anche ripresi per far girare il video

Raccapricciante. Non ci sono altri termini per definire quello che hanno fatto i due 16enni arrestati per aver ammazzato di botte Frederick, un clochard di Pomigliano d’Arco. Perché i ragazzi non solo lo hanno massacrato. Ma si sono anche ripresi per poi far girare il video tra amici e conoscenti. Un filmato allucinante, che rende perfettamente la dimensione dell’orrore di quanto hanno commesso.

Si sentono le loro voci che chiedono il nome al senzatetto. Lui dice: “Voi mi piacete tutti e due, perché io sono bravo”. Sembra una conversazione amichevole. Poi iniziano a massacrarlo. Fino a ucciderlo. Come fosse un gioco. Come fosse divertente. Tanto divertente da sentire il bisogno di immortalare le proprie feste. Di mostrarle agli amici.

E sembra che di video di aggressioni ce ne siano altre. Insomma che quel pestaggio non sia stato l’unico. Un orrore che non ha scusanti né giustificazioni. Un disprezzo totale della vita altrui. Una storia agghiacciante.

di Annalisa Grandi