Clochard ucciso: fermati due ragazzi di sedici anni

Sedici anni. Sedici. Due ragazzi accusati di aver picchiato un clochard indifeso fino ad ucciderlo. Sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza, e sono i presunti assassini di Frederick, il senzatetto ammazzato a Pomigliano d’Arco. Nei loro profili social, armi e violenza.

Un’altra storia che mette i brividi. Già di per sé l’omicidio era sconcertante, raccapricciante ancor più perché commesso nei confronti di una persona in evidente stato di difficoltà ma assolutamente innocua. Una persona che tutti ricordano come sempre sorridente e gentile. Pensare che ad ucciderlo possano essere stati due ragazzini, fa impressione.

Ma purtroppo non stupisce più. Perché tanti, in questi mesi, sono stati gli episodi di violenza commessi da adolescenti. Da minorenni. Giovani evidentemente senza alcun rispetto della vita altrui. Come purtroppo avevamo già visto giusto alcuni giorni fa con l’altrettanto sconcertante vicenda degli YouTuber.

di Annalisa Grandi