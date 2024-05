Como, rapinatore entra in banca con due pistole nonostante l’allarme

Nel pieno centro di Como, un uomo è entrato indisturbato in una Banca rubando il bottino di circa 24mila euro. L’allarme era suonato ma, a quanto pare, inutilmente

Un uomo, travestito con barba e baffi finti, è entrato indisturbato in una banca nel pieno centro di Como, uscendo vittorioso con un bottino di circa 24mila euro.

Com’è potuto accadere? L’uomo è riuscito ad entrare nella filiale della Bcc Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù in piazza Grimoldi, pieno centro di Como, nonostante la porta a bussola avesse iniziato a suonare dopo il rilevamento di ben due pistole. L’unico dipendente della banca presente in quel momento ha dichiarato che il suono dell’allarme era diventato una consuetudine per un difetto di ipersensibilità ai metalli.

Secondo gli investigatori si tratta sicuramente di un professionista. L’uomo, una volta varcata la soglia, avrebbe intimato con una pistola al dipendente di fornirgli tutta la liquidità. Durante la rapina, quando una delle due gli è caduta e si è chinato per raccoglierla, ha immediatamente estratto l’altra.

Una volta ottenuto il bottino, è scappato in sella alla sua bicicletta ed è attualmente ricercato dalla Squadra Mobile della Polizia di Como.

di Raffaela Mercurio