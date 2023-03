Cutro, il sogno di una vita spezzata dal mare

La 68esima vittima arriva nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Steccato di Cutro a bordo del pick-up della Guardia costiera. È un 30enne afghano, avvolto da un lenzuolo bianco. Il suo corpo è stato rinvenuto ad almeno un chilometro dal presidio fisso delle forze dell’ordine.

Il 25enne Ahmad, anche lui afghano, osserva la scena con terrore. È arrivato da Marsiglia da qualche ora. Suo fratello Kamran risulta fra i dispersi e anche il suo futuro era in Francia. Ahmad era sulla spiaggia, in compagnia di cronisti e fotografi, alla ricerca di indizi che riportassero al familiare. Una scarpa, un indumento restituito dal mare.

Secondo le ricostruzioni della Guardia costiera il viso della vittima sarebbe simile a quello di Kamran. Prima che venga condotto all’interno della tensostruttura della Guardia costiera passano almeno 30 interminabili minuti. Fra lacrime, incredulità, paura. Intorno a lui il lavoro silenzioso e senza sosta delle forze dell’ordine, che delineano con un nastro il perimetro che separa gli addetti ai lavori. C’è anche Vincenzo, il pescatore-eroe che ha recuperato diversi corpi sulla spiaggia, compreso quello di una bambina di due anni. Scuote la testa, comincia a piangere.

Arriva il momento del riconoscimento: la vittima non è il fratello di Ahmad, che può tirare un respiro di sollievo solo temporaneo. Suo fratello è ancora in mare, assieme a chissà quanti altri passeggeri di quel barcone che si è spezzato in più parti nelle acque di Cutro.

di Nicola Sellitti