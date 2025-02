Desenzano, neonata muore dopo il parto. Ginecologo si toglie la vita

A Desenzano (Brescia), una neonata è morta poco dopo essere venuta alla luce. 3 giorni dopo un ginecologo di quell’ospedale si è tolto la vita a soli 39 anni; era fra le dieci indagate per la morte della piccola

Una storia terribile, una tragedia nella tragedia. A Desenzano, in provincia di Brescia, una neonata è morta poco dopo essere venuta alla luce, il 31 gennaio scorso. E tre giorni dopo un ginecologo di quell’ospedale, si è tolto la vita a soli 39 anni. Era una delle dieci persone che risultano oggi indagate proprio per la morte della piccola.

Gli accertamenti sono partiti dopo la denuncia dei genitori che hanno parlato di errori in sala parto. Un fascicolo aperto come atto dovuto, sul corpo della piccola oggi è stata effettuata l’autopsia. Andrà chiarito se ci siano state negligenze, o errori. Intanto uno di quei dieci medici iscritti nel registro degli indagati non c’è più, si è buttato da un ponte. Una tragedia nella tragedia.

di Annalisa Grandi