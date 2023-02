C’è tanta commozione in queste ore alla camera ardente di Maurizio Costanzo, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Tra i tanti volti noti il giornalista Pierluigi Diaco commosso ed emozionato: “L’ho conosciuto quando avevo 15 anni. Per me è stato un padre, il mio miglior amico, il mio maestro. È stato tutto”.

L’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha raccontato aneddoti e curiosità di un’amicizia nata troppo tardi, come amava definirla insieme a Costanzo: “Abbiamo cercato di recuperare il tempo che ci è mancato. Abbiamo riso molto insieme. È un brutto momento“.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha reso omaggio ad una figura definita da lui stesso fondamentale per il nostro Paese: “Un gigante della cultura, del giornalismo e della televisione italiana. Un protagonista unico, un professionista inarrivabile. È stato un pezzo importante, non solo della tv e del giornalismo, ma del costume e della cultura italiana. Maurizio Costanzo è stata una persona a cui tutti noi dobbiamo molto“. Francesco Rutelli lo ha ricordato così: “Lui ha aiutato milioni di italiani a capire cosa c’è attorno a noi, in modo curioso, spiritoso e sobrio”

Clicca qui per vedere il video: Diaco, Raggi, Gualtieri e Rutelli ricordano Maurizio Costanzo – YouTube

Di Claudia Burgio e Giacomo Chiuchiolo