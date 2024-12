Dl flussi: da Senato ok a voto fiducia, via libera definitivo a legge con 99 sì

L’Aula del Senato ha votato la fiducia al ‘dl flussi’, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Il via libera con 99 sì, 65 no e un astenuto. Il testo, già approvato dalla Camera, diviene ora legge.