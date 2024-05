Palermo, marito dell’eurodeputata Donato trovato morto in auto

È stato ritrovato oggi, nella sua auto, l’architetto Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato. Il corpo senza vita dell’uomo era nella sua Range Rover nera nella zona di via Ugo La Malfa alla periferia della città con lo sportello posteriore aperto, mentre il cadavere era al posto di guida. A trovarlo è stata la stessa eurodeputata con la figlia Carolina. Come si apprende, oggi intorno alle 14, non avendo avuto notizie dal marito atteso per pranzo, ha cercato l’auto con il localizzatore Gps e l’ha trovata.

Nata ad Ancona il 25 agosto 1969, diplomata a Venezia, laureata a Modena, avvocata a Padova fino al 2012, poi il ‘trasloco’ a Palermo dal 1999, anno delle nozze con Onorato. Francesca Donato acquista popolarità durante la pandemia per le sue posizioni scettiche nei confronti del vaccino e le sue battaglie contro il green pass. Ma il suo impegno in politica risale al 2013, quando “per stimolare un dibattito mediatico e politico fino ad allora assente in Italia sul tema della permanenza nel sistema dell’Euro”, fonda ‘Progetto Eurexit’, un’associazione fra imprenditori e professionisti desiderosi di confrontarsi sulle politiche economiche e monetarie in Europa. Nel 2014 la candidatura al Parlamento europeo nelle circoscrizioni nord-est ed isole nelle liste della Lega nord, poi il bis sempre con il Carroccio nel 2019 nella circoscrizione insulare, stavolta culminata con l’elezione con 28.460 preferenze.

Nel settembre 2021 lascia però la Lega e l’eurogruppo Identità e democrazia “per lo snaturamento del progetto iniziale”. Componente della commissione Petizioni e Itre (Industria, ricerca ed energia), si impegna per “perseguire l’obiettivo della coesione territoriale in Europa, con particolare attenzione alle isole, ponendo significativa attenzione a quei territori che per ragioni storiche e geografiche risultano oggi economicamente arretrati e strutturalmente svantaggiati rispetto alle regioni centrali dell’Unione”.

di Ruggero Fontana