Duplice femminicidio a Cisterna di Latina

Si chiama Cristiano Sodano, il finanziere di 27 anni che ha ucciso a colpi di pistola la sorella e la madre della sua ex fidanzata, Desyrée Amato, a Cisterna di Latina. Stando alle prime ricostruzioni, nel pomeriggio l’uomo sarebbe arrivato nella villetta dell’ex compagna e lì è iniziato il litigio davanti alle due donne, che sarebbero intervenute per difendere la giovane di 22 anni. Sodano, che non accettava la fine della relazione, ha aperto il fuoco, uccidendo la madre dell’ex, Nicoletta Zomparelli di 49 anni e la sorella, Renée Amato, di soli 19 anni.