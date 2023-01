Orlandi una piaga vaticana

L’annuncio della riapertura del caso da parte della magistratura vaticana sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Certezze nella vicenda della misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei gialli della recente storia d’Italia, non ce ne sono. Non sfugge però come l’annuncio della riapertura del caso da parte della magistratura vaticana sia arrivato proprio nel giorno dell’incontro fra monsignor Georg Ganswein e papa Francesco. Quello che si può intuire è che in Vaticano le acque siano parecchio agitate. E se c’è una vicenda che da anni rimane come un’ombra nella storia della Santa Sede è proprio quella della sparizione il 22 giugno 1983 di questa quindicenne, figlia di un dipendente del Vaticano. Un mistero sul quale negli anni le versioni, le dichiarazioni, le ipotesi, pure le speculazioni, non sono mancate.

Poco tempo fa era stata la volta delle ennesime dichiarazioni di Alì Agca sul fatto che la ragazza sarebbe stata consegnata alle suore. Ma i nomi, le voci, i presunti coinvolgimenti in questa storia sono tantissimi. Pietro, il fratello di Emanuela, sostiene da sempre che la verità possa arrivare soltanto dalla Santa Sede. Al di là di ogni speculazione, quello che c’è da sperare è che seppur a tanti anni di distanza arrivi finalmente una vera svolta, una verità credibile su quello che è successo a questa quindicenne. Qualcosa di cui lo stesso Vaticano sembra aver bisogno, visto il tempismo con cui è arrivato l’annuncio di una nuova inchiesta, a quarant’anni di distanza dalla sparizione e con quasi tutti i protagonisti ormai morti.

Di Gaia Bottoni