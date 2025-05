Enza Cossentino, madre di Martina: “Voglio l’ergastolo per l’ex”

Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, chiede giustizia per la figlia quattordicenne morta ammazzata dall’ex fidanzato

Enza Cossentino, la madre di Martina Carbonaro, chiede giustizia per la figlia quattordicenne morta ammazzata dall’ex fidanzato, reo confesso, che non accettava la fine della loro relazione. L’ennesimo caso di femminicidio che si aggiunge ai numerosi registrati in soli 6 mesi dall’inizio dell’anno.

“Voglio l’ergastolo per l’ex”, ha dichiarato la madre della vittima ai giornalisti. Su eventuali campanelli d’allarme che avrebbero potuto lasciare presagire la tragica scomparsa della giovane, Cossentino aggiunge: “Si vede quando un figlio fa qualcosa di strano”. La donna ha dochiarato di aver scoperto solo dopo la scomparsa di Martina, che la giovane era stata picchiata dall’ex fidanzato. Lo stesso che poi le ha tolto la vita.

Nell’ultimo periodo, infatti, Cossentino aveva notato che la figlia era particolarmente nervosa. All’epoca però, la giovane non disse nulla alla madre delle violenze fisiche subíte. Forse per paura o per vergogna.

Di Matilde Testa