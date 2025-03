Ercolano, segregata la figlia perché innamorata di una ragazza

La loro figlia si era innamorata, ma di una donna. Per questo due genitori di Ercolano, in provincia di Napoli, avevano deciso di punirla. Di non farla più uscire di casa. Di maltrattarla

La loro figlia si era innamorata, ma di una donna. Per questo due genitori di Ercolano, in provincia di Napoli, avevano deciso di punirla. Di non farla più uscire di casa. Di maltrattarla.

I genitori protagonisti sono una coppia di incensurati, che però non accettavano assolutamente l’orientamento sessuale della figlia. Lei ventenne era andata a vivere da un’amica e loro sono andati a riprenderla con la forza. L’obiettivo era di segregarla in casa e impedirle di vivere quella relazione che non approvavano.

Un incubo interrotto solo dall’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato i genitori della ragazza.

Una storia che ci racconta come anche nel nostro paese ancora vi siano realtà in cui si può essere puniti per il proprio orientamento sessuale. Anche da chi dovrebbe proteggere e amare un figlio a prescindere.

di Annalisa Grandi