Un’altra incredibile storia dalla macerie del terremoto in Turchia e Siria

Non ci sono molte informazioni oltre al fatto di cronaca, tanto meno servono in casi come questi: una donna di 77 anni è stata estratta viva dalle macerie del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria il 6 febbraio scorso dopo 212 ore dal sisma.

L’incredibile salvataggio, come riporta l’agenzia di stampa statale turca Anadolu, è avvenuto nella regione sud-orientale della Turchia di AdÕyaman.

Scintille di vita tra le macerie di un’immane tragedia.