Famiglie arcobaleno, in 10mila in piazza a Milano con Schlein e Sala

Tra i presenti a sorpresa anche il sindaco di Milano Beppe Sala, sceso dai suoi uffici in piazza della Scala. “Voglio che sappiate che io sono sempre con voi, – ha esordito Sala – come dal primo momento, interpretando il mio ruolo con responsabilità e portando la mia coscienza a decidere. Sono felice di questo momento, perché c’è un vuoto normativo che va colmato: questo governo, come abbiamo capito tutti, sta facendo di tutto per umiliare chi non la pensa come loro. Il governo sta cercando di portare anche le città a destra con la riforma della legge elettorale dei Comuni”.