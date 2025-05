Garlasco, un’impronta di Sempio sul luogo del delitto?

Una storia infinita tra colpi di scena e colpi di teatro. Mentre i social del Tg1 annunciano che un’impronta della mano di Andrea Sempio sarebbe stata trovata vicino al corpo di Chiara Poggi, lo stesso Sempio non si è presentato a Pavia dove era atteso per un interrogatorio che doveva avvenire in contemporanea con quello di Alberto Stasi.

Il paradosso è che Stasi, ovvero a oggi l’unico responsabile del delitto, in procura ci è andato. E ha risposto a tutte le domande. Sempio, l’uomo su cui ora sono puntati tutti i riflettori, no. Il suo avvocato ha spiegato che nella convocazione mancava l’avvertenza alla lettera D dell’articolo 375 del codice di procedura penale. Ovvero quella che avverte l’indagato che il pm può disporre l’accompagnamento coatto in caso di mancata presentazione. Per chi non è esperto di legge questo significa poco o niente, sta di fatto che Sempio non si è presentato. E sta di fatto anche che sembra che la Procura di Pavia si muova molto spedita in una direzione che, se dovesse portare realmente a un colpo di scena, riscriverebbe totalmente la storia del delitto di Garlasco.

Non è passato inosservato neanche il messaggio sui social della legale di Sempio, che. Aveva scritto “lotta dura senza paura”. Di sicuro ci sarà battaglia anche legale, su questo caso. Per chi ne legge, per chi lo guarda da fuori, sembra di assistere alla trama di un film. Solo che qui c’è un uomo condannato per omicidio in via definitiva che ha già fatto dieci anni di carcere. Un colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”, per la giustizia. Che però per la procura di Pavia colpevole non è.

Di Annalisa Grandi