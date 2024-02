Germania: due bambini accoltellati in una scuola. Si sospetta attacco terroristico Orrore in una scuola elementare cattolica di Duisburg: accoltellati due bambini di 9 e 10 anni. Si ipotizza pista jihadista Febbraio 28, 2024 | Cronaca

Un orrore che poteva trasformarsi in tragedia. Oggi un ragazzo musulmano di 21 anni, tedesco e di origini bulgare, è stato arrestato dopo aver accoltellato due bambini di 9 e 10 anni, un maschio e una femmina, fuori dalla scuola elementare cattolica di Duisburg, nella Germania occidentale. I piccoli, seppur gravemente feriti, sono riusciti a trascinarsi all’interno della scuola e ad avvertire gli insegnanti che hanno chiamato i servizi di emergenza. Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto, ma si teme possano essere legati ad un attacco terroristico, tanto da essere ipotizzata la pista jihadista: la polizia sta cercando i testimoni e ha eseguito i rilievi sulla scena del crimine, mentre i due bambini sono stati trasferiti in ospedale e fortunatamente sono fuori pericolo. Di Claudia Burgio