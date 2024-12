Giubileo 2025, Papa Bergoglio aprirà la Porta Santa questa sera alle ore 19

Inizia oggi a Roma il Giubileo, un periodo di sacrale importanza per la Chiesa Cattolica che durerà circa un anno e vedrà fedeli in pellegrinaggio da tutto il mondo. Il tema è la speranza.



L’evento comincerà con l’apertura delle porte sante delle basiliche papali, ovvero le quattro chiese più importanti di Roma, alle ore 19. Il 29 dicembre, invece, il Papa aprirà la porta di San Giovanni in Laterno, il 31 quella di Santa Maria Maggiore e il 5 gennaio San Paolo fuori le Mura.



Saranno poi mesi concitati in cui si terranno vari eventi dedicati a diverse categorie invitate in pellegrinaggio a Roma per un confronto con il Santo Padre. Per l’occasione, è scattata questa mattina la zona di massima allerta in Vaticano e nelle aree interessate dagli eventi del Giubileo, con imponenti misure di sicurezza: dai cecchini sui tetti ai varchi di controllo con scanner.



Di Matilde Testa