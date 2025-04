Trovato all’interno di una valigia il corpo di Ilaria Sula. La giovane studentessa di soli 22 anni era scomparsa da Roma il 25 marzo. Il corpo è stato ritrovato questa mattina in una valigia chiusa e buttata in un dirupo sulla strada provinciale 45B. Nel tratto tra Capranica e Guadagnolo. Ad individuare l’oggetto sospetto, alcuni frequentatori della zona di Poli. Che l’hanno individuato e hanno chiamato la polizia.

Stando alle prime informazioni, la giovane aveva avuto di recente una relazione con un cittadino filippino. Ora identificato e portato in questura con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.



Ad incastrare il potenziale assassino l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche. Il killer, infatti, avrebbe usato il telefono della vittima. La giovane studiava statistica all’università di Sapienza. A lanciare l’allarme della scomparsa, martedì, familiari, amici e parenti. Tantissime le amiche e colleghe che si erano subito mobilitate pubblicando numerose fotografie della giovane per riuscire a trovarla.



Secondo i primi accertamenti della polizia la ragazza è stata uccisa a coltellate. Non è escluso, inoltre, che l’omicidio possa essere avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Lì infatti abita il ragazzo accusato della morte di Ilaria Sula. Ora gli investigatori della scientifica stanno effettuando una serie di rilievi nella palazzina di due piani, al civico 16. Il sospetto è che possano esserci tracce di sangue della vittima. A conferma che Ilaria sia morta proprio lì. Accertamenti che continuano anche nelle campagne di Poli. Dove è stato ritrovato il bagaglio con il corpo della ragazza. Una posizione quella del fidanzato che potrebbe quindi aggravarsi nelle prossime ore.



Il 23enne, con cui Ilaria si frequentava, è ora in stato di fermo. Sarebbe stato lui ad uccidere la ragazza accoltellandola nel suo appartamento a Roma. Per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una valigia.

Una notizia che arriva dopo neanche 24 ore dall’ultimo caso di femminicidio avvenuto a Messina.



Di Claudia Burgio