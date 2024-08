“Ho detto a Sharon Verzeni: scusa per quello che ti sto per fare”. Il racconto di Moussa Sangare

“Scusa per quello che ti sto per fare”: queste sono le parole che Moussa Sangare ha detto a Sharon Verzeni prima di porre fine alla vita della 33enne. Sono dettagli sconvolgenti quelli che arrivano dall’interrogatorio di Sangare, che ha raccontato quanto accaduto a Sharon.

“Ho visto questa ragazza che camminava guardando le stelle e ascoltando la musica; dentro di me ho sentito un ‘feeling’ (una ‘sensazione’)” ha dichiarato Sangare.

Sharon, mentre veniva colpita, continuava a chiedere: “Perché? Perché? Perché?”. Un perché che mai avrebbe avuto una risposta.

Sangare ha spiegato di essere poi scappato in bicicletta e di aver modificato il mezzo per evitare che potesse essere riconosciuto; per il medesimo motivo, si è tagliato i capelli.

di Filippo Messina