I corpi di cinque sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere

Cinque corpi senza vita di sciatori sono stati ritrovati nelle ultime ore sulle Alpi svizzere, precisamente nel massiccio del Rimpfischhorn, una zona impervia e molto frequentata dagli appassionati di sci e alpinismo, situata nelle vicinanze della rinomata stazione sciistica di Zermatt. La notizia è stata confermata dalla polizia del Canton Vallese, che ha reso noto il ritrovamento dei cadaveri sul ghiacciaio Adler, uno dei più grandi e suggestivi della regione.

Al momento, le autorità stanno ancora procedendo all’identificazione formale delle vittime e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le operazioni di recupero e le indagini sono in corso, mentre la comunità locale e gli amanti della montagna si stringono nel dolore per questo drammatico evento.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato dato da due scialpinisti che, mentre si trovavano vicino alla vetta del Rimpfischhorn, a circa 4.000 metri di altitudine, hanno notato quattro paia di sci abbandonati. Dopo aver raggiunto la cima senza incontrare nessuno e vedendo che gli sci erano ancora lì, hanno subito segnalato la situazione alla centrale di soccorso del Canton Vallese.

L’intervento è stato rapido: Air Zermatt è intervenuta con un elicottero a bordo del quale c’erano un soccorritore, un medico d’urgenza e due specialisti del soccorso OCVS. L’equipaggio ha sorvolato la zona e avviato le ricerche a terra.



Tre delle cinque vittime sono state trovate a circa 500 metri sotto la cima, nel cono di valanga, mentre le altre due sono state scoperte circa 200 metri più in alto, durante la perlustrazione di una parete rocciosa. In entrambi i casi, il medico d’emergenza non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Il quinto paio di sci, quello mancante, è stato poi recuperato poco distante dal luogo del ritrovamento.