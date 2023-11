Il cane simbolo dell’allevamento lager a Casaluce (Caserta) è ora libero

Tremante, spaventato e in un angolo: in queste condizioni si trovava il cane, diventato suo malgrado simbolo dell’allevamento lager a Casaluce (Caserta). Ora è finalmente libero

Le sue immagini, tremante e in un angolo, erano diventate il simbolo dell’orrore dell’allevamento lager scoperto alcune settimane fa a Casaluce, in provincia di Caserta. Quattrocento cani tenuti in condizioni allucinanti, per una struttura posta finalmente sotto sequestro. Quella storia ve l’avevamo raccontata, e vi avevamo raccontato che quegli animali, che avevano vissuto l’inferno, potevano essere adottati. L’obiettivo di chi sin dall’inizio si era battuto per loro, e del Partito Animalista Italiano, era di svuotare quel lager entro Natale.

A Natale mancano alcune settimane. Ci sono ancora ottanta cani da salvare. Ottanta da portare via da quell’inferno. Lui, intanto, che dell’orrore era diventato un simbolo suo malgrado, da Casaluce è stato portato via, come si vede nella seconda parte del video. E ha già una famiglia che lo aspetta. Un lieto fine, che speriamo arrivi anche per tutti gli altri. Sarebbe davvero un bel regalo di Natale.

di Annalisa Grandi