Sanremo, studenti travolti da un camion: muore 17enne

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Bussana al Mare, frazione di Sanremo, dove due studenti sono stati investiti da un camion mentre si dirigevano a scuola. Purtroppo, il ragazzo di 17 anni è deceduto in sala operatoria, mentre la sua sorella di 15 anni è gravemente ferita, con numerosi traumi dovuti all’impatto. L’autista del camion, che è fuggito dalla scena dopo l’incidente, successivamente rintracciato e fermato dalla polizia ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Pietra Ligure per ricevere le cure necessarie.

Attualmente non è chiaro se l’uomo sia fuggito a causa della paura per l’accaduto o per altri motivi. Il veicolo è stato individuato anche grazie alla ricostruzione dei suoi spostamenti tramite le telecamere del Comune.