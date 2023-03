Incidente tra due treni in Grecia: è strage, almeno 32 morti

Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che “più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo è probabile che il bilancio di feriti e morti sia alto.“.

Per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati sono stati impiegati anche gru e mezzi meccanici. Secondo i soccorritori si tratta di una tragedia ferroviaria senza precedenti per il Paese: “Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È una tragedia. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri”, ha detto un soccorritore. Secondo alcuni sopravvissuti, la forza dell’impatto è stata tale che diversi passeggeri sono stati proiettati fuori dai finestrini delle carrozze. Molte persone sono rimaste intrappolate tra i rottami, mentre altre sono riuscite a mettersi in salvo fuggendo nei campi circostanti.