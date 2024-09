In Rete aveva cercato: “come si partorisce il secondo figlio?”. È così che gli inquirenti si sono insospettiti, hanno disposto nuove ricerche e hanno trovato il secondo cadavere in quella che è stata definita la “villetta degli orrori” a Traversetolo, nel parmense.

Chiara, così si chiama la 21enne che ora è indagata per omicidio volontario e che avrebbe ammesso di aver ucciso i suoi due neonati, qui la conoscono in tanti. D’altronde, il paese è piccolo, e lei – dettaglio che fa ancora più rabbrividire – faceva la babysitter.

Come sia stato possibile che dietro la facciata di ragazza normale si nascondesse una persona capace di uccidere non uno ma due bambini, sarà difficile da capire. Così come da chiarire è come sia stato possibile che nessuno mai si sia accorto di entrambe le gravidanze. O meglio, ad ora pare che sia andata proprio così ma francamente il tutto sembra davvero vicino alla fantascienza.

Sta di fatto che questa 21enne dalla vita apparentemente senza ombre, si è trasformata in assassina. Sta di fatto che due neonati sono morti e sono stati seppelliti in giardino come nelle peggiori storie, storie che siamo soliti immaginare appartenere a realtà tanto lontane da noi. O alle serie televisive. Questo forse sconcerta ancora più di tutto il resto.

Come, dalla strage di Paderno Dugnano, fino a questa vicenda, ci stiamo accorgendo di quanto in contesti apparentemente tranquilli si annidino disagio, violenza, e follia. Perché tutto questo ci fa capire come potrebbe accadere anche a pochi passi da noi.

di Annalisa Grandi