L’intronizzazione di Papa Leone XIV: “Costruiamo una Chiesa fondata sull’amore”

L’insediamento di Papa Leone XIV. Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro. Attese oltre 150 delegazioni straniere per la messa. Presenti, tra gli altri, Von der Leyen, Zelensky, Vance e Rubio. Il giro in papamobile – IL VIDEO

L’insediamento di Papa Leone XIV. Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro. Attese oltre 150 delegazioni straniere per la messa. Presenti, tra gli altri, Von der Leyen, Zelensky, Vance e Rubio. Il giro in papamobile – IL VIDEO

L’insediamento di Papa Leone XIV. Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro. Attese oltre 150 delegazioni straniere per la messa. Presenti, tra gli altri, Von der Leyen, Zelensky, Vance e Rubio. Il giro in papamobile – IL VIDEO

L’insediamento di Papa Leone XIV. Papa Leone XIV è stato intronizzato: ha inizio il suo Ministero.

Durante l’omelia: “Costruiamo una Chiesa fondata sull’amore. Sono stato scelto senza alcun merito, vengo a voi come un fratello”. In mattinata il primo bagno di folla in papamobile. In piazza San Pietro presenti anche JD Vance e Zelensky: il Pontefice dovrebbe incontrarli. La Cronaca della cerimonia.



L’omelia di Papa Leone XIV

ORE 11.36 – “È lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo; siamo chiamati a offrire a tutti l’amore di Dio, perché si realizzi quell’unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia di inizio Pontificato.

ORE 11.19 – “Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore!”, ha esclamato Leone XIV in chiusura della sua omelia, nella messa di inizio pontificato. “Con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una Chiesa fondata sull’amore di Dio e segno di unità, una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa lievito di concordia per l’umanità”, ha sollecitato. “Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”, ha concluso il Pontefice.

ORE 11.13 – “Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”. Così Leone XIV ha aperto l’omelia della messa di inizio Pontificato. Prevost ha inoltre ripercorso gli ultimi giorni: “In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano come pecore senza pastore. Proprio nel giorno di Pasqua, però, abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e, nella luce della Risurrezione, abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e lo custodisce come un pastore il suo gregge”.

ORE 11.12 – “Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio: una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato”. Lo ha detto Papa Leone XIV nell’omelia, aggiungendo: “In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità”.

ORE 11.11 – “Se la pietra è Cristo, Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate”. Lo ha detto Papa Leone XIV nella messa di inizio pontificato. “Al contrario a lui è richiesto di servire la fede dei fratelli, camminando insieme a loro: tutti, infatti, siamo costituiti ‘pietre vive’, chiamati col nostro Battesimo a costruire l’edificio di Dio nella comunione fraterna, nell’armonia dello Spirito, nella convivenza delle diversità”.

ORE 11 – Momenti di commozione per Papa Leone XIV al momento di indossare l’Anello del Pescatore. Prevost ha più volte guardato il gioiello, ricacciando indietro le lacrime e rivolgendo lo sguardo al cielo.

ORE 10.56 – Papa Leone XIV riceve il Pallio e l’Anello del Pescatore. Il Pallio è stato imposto al Papa dal cardinale Mario Zenari. L’Anello del Pescatore è stato invece infilato dal cardinale Luis Antonio Tagle. L’orazione è stata tenuta dal cardinale Fridolin Ambongo Besungu, in rappresentanza di tutti i continenti.

ORE 10.50 – La liturgia della Parola, nella messa di insediamento del Papa, è stata condotta con le letture in spagnolo e in inglese, le lingue più parlate nel mondo ma anche le due lingue di Papa Prevost. Il Vangelo è stato invece cantato in latino e in greco.

ORE 10.26 – Papa Leone XIV ha compiuto il rito della benedizione e dell’aspersione dell’acqua.

ORE 10.15 – Prima dell’inizio della solenne messa di inizio pontificato in piazza San Pietro, Papa Leone XIV è sceso, con i Patriarchi delle Chiese Orientali nella cosiddetta “Nicchia dei Pallii”, in corrispondenza del Sepolcro di San Pietro, per raccogliersi in preghiera. Prevost ha poi incensato il “Trophaeum” dell’Apostolo. Una lunga processione di cardinali ha accompagnato il pontefice all’interno della Basilica.



ORE 10 – Papa Leone XIV è entrato nella Basilica. Dalla tomba di San Pietro cominciano i riti della messa di insediamento. Poi seguirà la processione verso la piazza, dove si terrà la messa.



ORE 9 – Il Papa intorno alle ore 9 ha cominciato a muoversi con la nuova papamobile per salutare tutti i fedeli.

ORE 7 – Sono già migliaia i fedeli arrivati in Piazza San Pietro per la messa di insediamento di Papa Leone XIV. Tutti attendono la messa, che si svolgerà alle 10, ma anche di vedere Papa Prevost nel giro in papamobile.



Il Pontefice, al termine del Regina Coeli in Piazza San Pietro, nella basilica di San Pietro saluterà le oltre 150 delegazioni straniere arrivate per la messa di insediamento. L’occasione sarà opportuna per possibili incontri bilaterali (anche nella giornata di domani per chi resterà a Roma).

Tra questi, un faccia a faccia con il vicepresidente Usa Vance, che è stato anche l’ultimo leader a vedere papa Francesco, e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il problema è che vi sono tante delegazioni e i tempi sono stretti”, ha spiegato nei giorni scorsi il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin.



“Il Vaticano potrebbe essere la sede dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina”, ha dichiarato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Sabato a Roma, il segretario ha incontrato anche il cardinale Matteo Zuppi. “Penso che sia un luogo in cui entrambe le parti si sentirebbero a proprio agio. Quindi parleremo di tutto questo e ovviamente sarò sempre grato al Vaticano per la sua disponibilità a svolgere questo ruolo costruttivo e positivo”, ha dichiarato Rubio.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha abbracciato la premier italiana Giorgia Meloni al suo arrivo in piazza San Pietro. Il presidente ha stretto la mano anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al resto della delegazione italiana, tra cui anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.