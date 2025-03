La figlia di Gisèle Pelicot: “Anche io abusata per 10 anni”

La figlia di Gisèle Pelicot denuncia il padre: “Anche io abusata per 10 anni”. Un altro tassello nella storia dell’orrore che ha sconvolto tutto il mondo

La figlia di Gisèle Pelicot denuncia il padre: “Anche io abusata per 10 anni”. Un altro tassello nella storia dell’orrore che ha sconvolto tutto il mondo

La figlia di Gisèle Pelicot denuncia il padre: “Anche io abusata per 10 anni”. La vicenda di Gisèle Pelicot ha sconvolto tutto il mondo. Una storia di soprusi e di violenze subiti per mano del marito che per 20 anni drogò la moglie e abusò di lei. Lasciando inoltre che la donna venisse stuprata da degli sconosciuti (almeno 50 quelli accertati), totalmente incosciente e incapace di potersi difendere. Ma alla storia di Gisele è stato da poco aggiunto un altro tassello alla mostruosità di quelle violenze, avvenute tra le mura domestiche.

Ieri, infatti, anche la figlia Caroline Darian ha denunciato il padre Dominique, accusandolo di “stupro e aggressione sessuale”. E di averle “somministrato sostanze” per stordirla. Dopo che il padre venne fermato nel 2020 e a seguito delle violenze emerse nei confronti di Gisèle, Caroline ha più volte manifestato la preoccupazione di aver subito le stesse violenze inflitte alla madre.

Paure che sono poi state confermate da due foto. Negli scatti una donna sdraiata su un letto, vestita solo con una maglietta e la biancheria intima: “Non capivo chi fosse, poi l’agente di polizia mi fece notare che c’era un neo sulla guancia. Ero io, sdraiata sul lato sinistro come mia madre in tutte le sue foto”, ha raccontato la giovane alla Bbc. Secondo quanto riportato dalla rete francese Bfm Tv, gli abusi nei confronti della figlia si sarebbero verificati dal 2010 al 2020.

Di Claudia Burgio