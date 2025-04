Questo ululato nuovo, ma antichissimo, non si udiva da almeno 10 mila anni. Romolo, Remo e Khaleesi sono i tre cuccioli di “metalupo” de-estinti da Colossal Biosciences. Un’azienda statunitense che si occupa di biotecnologie e ingegneria genetica fondata nel 2021. Le immagini dell’ambizioso progetto di “de-estinzione” portato a termine dagli scienziati stanno facendo il giro del mondo. L’enocione (aenocyon dirus) è una specie di lupo “xxl” ormai estinta e resa celebre dalla serie tv Game of Thrones.

Il DNA dei cuccioli è stato estratto da due antichi fossili di enocione. Un dente di 13.000 anni fa rinvenuto in Ohio e un osso dell’orecchio di 72.000 anni fa scoperto in Idaho. Dopodiché sono state identificate 20 varianti genetiche chiave che lo distinguono dal lupo grigio moderno. Utilizzando la tecnologia CRISPR, che permette di modificare in modo preciso e mirato il DNA di qualunque organismo vivente, gli scienziati hanno alterato 14 geni nelle cellule di lupo grigio. Per far emergere le caratteristiche distintive dell’animale estinto. Infine, i nuclei di queste cellule modificate sono stati impiantati in ovuli di cani domestici che hanno portato a termine la gestazione come madri surrogate. Romolo e Remo sono nati il 1° ottobre 2024 e hanno già 6 mesi. Khaalesi (che prende il nome dalla regina di ghiaccio della succitata serie fantasy) è la più piccola ed è nata il 30 gennaio 2025.

Oggi i cuccioli vivono in una location segreta, una riserva di 2000 acri dove vengono studiati e monitorati costantemente. I cuccioli hanno tratti fisici che ricordano l’enocione: sono più grandi del lupo grigio, testa più larga, mascelle robuste e un mantello bianco e folto.

Il “Metalupo” e i dubbi della comunità scientifica

Nonostante la risonanza globale dell’autoproclamato successo dell’azienda statunitense, la comunità scientifica è ancora dubbiosa sulla natura di questo processo di “de-estinzione”. Il risultato è strabiliante, ma molti esperti sono concordi nell’affermare che in realtà si sia trattato soltanto di un fortunato editing genetico. La de-estinzione, detta anche resurrezione biologica consiste nella creazione di una specie estinta e si basa su una tecnica di ingegneria genetica in grado di modificare sì il DNA delle cellule di una specie vivente con l’intento di ottenere delle cellule con il medesimo patrimonio genetico della specie estinta. Le linee evolutive dell’enocione e del lupo grigio si sono separate evolutivamente milioni di anni fa. Quindi, apportare 20 modifiche genetiche potrebbe non essere sufficiente per “ricreare” o “de estinguere” l’enocione estinto.

di Angelo Annese