La vicenda del ragazzo disabile in Trentino finisce in Tribunale

In un hotel di Trentino era stato spostato insieme alla famiglia perché disturbava alcuni ospiti. Ora la vicenda del giovane disabile finisce in Tribunale

In un hotel di Trentino era stato spostato insieme alla famiglia perché disturbava alcuni ospiti. Ora la vicenda del giovane disabile finisce in Tribunale

Aveva fatto molto scalpore qualche tempo fa la vicenda del ragazzo disabile ospite in un hotel in Trentino insieme alla sua famiglia che era stato fatto spostare a mangiare in una sala a parte perché alcuni ospiti pare si fossero lamentati.

Ebbene, adesso quella storia finisce davanti a un Tribunale Civile. Fissata l’udienza dopo la denuncia della mamma del ragazzo, che è peraltro presidente di una associazione che si occupa di disabili come suo figlio.

Loro, aveva già spiegato la donna, non vogliono nulla. O meglio vogliono un euro, un risarcimento simbolico. Un obolo, ma per lanciare un messaggio chiaro contro qualsiasi tipo di discriminazione. Discriminazione peraltro sempre negata dai gestori dell’albergo.