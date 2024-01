Lega il cane al palo e gli da fuoco

Il povero cane è in condizioni gravissime. L’autore di questa barbarie minaccia un giornalista dopo essere stato rilasciato dalle forze dell’ordine

Ha preso il suo cane, un pitbull, lo ha legato a un palo e gli ha dato fuoco. È successo a Palermo nelle scorse ore. E lui, che si chiamerebbe Carmelo Russo, e che è stato immortalato in molte foto e ripreso dalle telecamere, dopo essere stato fermato si è messo a minacciare i giornalisti.

Il povero cane, che vedete in foto, è in condizioni gravissime. E l’autore di questa barbarie, dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine è stato rilasciato. Non solo. Un cronista che ha avuto l’ardire di interpellarlo, si è sentito dire che gli avrebbe fatto fare la stessa fine del cane.

Guardatela bene, questa foto. Guardatela e chiediamoci come è possibile che in Italia oggi chi fa una cosa del genere, chi si rende responsabile di un tale sadico orrore, dopo due ore se ne vada in giro a minacciare i giornalisti. Perché è una vergogna. Non certo degna di nessun Paese civile.

Di Annalisa Grandi