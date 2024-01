Hanno chiamato Leone il gatto ferito e reso cieco dai petardi di Capodanno. Un’altra vittima della crudeltà umana. Di un sadismo senza senso

Lo hanno chiamato Leone, come il micio scuoiato vivo ad Angri per cui tutta l’Italia si era indignata. Leone e qualcuno ha scritto “deve essere il nome dei martiri”. Questo micio è stato trovato dopo Capodanno a San Ferdinando di Puglia. Gli hanno fatto esplodere dei petardi in bocca. Ha la mandibola e il palato fratturati. Non vede, non si sa se la cecità sia permanente. Lotta per la vita.

Come l’altro Leone, che purtroppo la vita l’ha persa. Un’altra vittima della crudeltà umana. Di un sadismo senza senso. Di una cattiveria che mette i brividi. Ad agire, qui, pare siano state più persone. Ma per ora, nessuno ha avuto il coraggio di fare i nomi. E questo se possibile fa ancora più rabbia, ancora più indignare. Leone, lotta per la vita. E speriamo che almeno lui ce la faccia. Che l’orrore umano, questa volta, non vinca.

di Annalisa Grandi

