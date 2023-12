“Mai più!”, ad Angri la fiaccolata per Leone, il gatto torturato

Hanno urlato “Mai più!” i tanti che hanno partecipato ad Angri alla fiaccolata per Leone, il povero gattino scuoiato vivo e morto dopo alcuni giorni di agonia

Hanno gridato “mai più”. Tra le mani le terribili immagini di quel corpo, martoriato. Hanno urlato per Leone, perché ci sia giustizia, i tanti che hanno partecipato ad Angri alla fiaccolata organizzata per il povero gattino scuoiato vivo e morto dopo alcuni giorni di agonia. Una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera. Una vicenda di cui per fortuna, si sta molto parlando. Una storia atroce, agghiacciante. E per questo molti, volontari e non, hanno deciso di scendere in piazza. Il volto buono, il volto di chi gli animali li salva. Un volto così diverso da quello di chi ha torturato quel povero gattino. Un assassino, lo hanno definito. E hanno ragione. Ma soprattutto hanno ragione a invocare pene più severe per chi maltratta gli animali. A chiedere che chi ha compiuto un tale abominio venga punito. Per Leone, e per i tanti Leone di cui non sappiamo nulla.

di Annalisa Grandi

La Ragione è anche su WhatsApp. Entra nel nostro canale per non perderti nulla!