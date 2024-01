Allestita oggi in Campidoglio la Camera ardente di Sandra Milo. Domani si terranno i funerali nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo

Roma – Oggi tantissimi amici, colleghi di una vita e ammiratori sono passati per lasciare l’ultimo saluto a Sandra Milo nella Camera ardente allestita in Campidoglio. Il feretro è stato accolto dai familiari, tra cui i figli Ciro, Azzurra e Debora, e dall’assessore alla Cultura della capitale, Miguel Gotor. Domani si svolgeranno i funerali nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Di Giacomo Chiuchiolo