Maltempo in Toscana: allagamenti a Prato, esondato il Rimaggio

Una linea temporalesca si estende da Livorno verso Empoli-Firenze. Nelle ultime tre ore si sono registrate precipitazioni su gran parte del territorio con cumulati fino a 27,8 millimetri a Firenze. Lo fa sapere Palazzo Vecchio con una nota.

Diffusi superamenti del primo livello di riferimento su tutto il reticolo monitorato del bacino dell’Arno, in particolare nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, ma anche nell’aretino e nel pisano. Nel tratto fiorentino l’Arno, che in mattinata aveva a superare il primo livello di guardia, è arrivato raggiungere i 3,64 metri. La portata dell’acqua è ora a 1.121,50 metri cubi al secondo.

Al momento si registrano problemi di rigurgito e mancata ricezione per il torrente Terzolle su via Mariti, per l’Ema in piazza Bacci e Cascine del Riccio. Sul posto la sala operativa della protezione civile del Comune ha inviato squadre che stanno già intervenendo.

Superamenti anche del secondo livello di riferimento (Sieve a Dicomano, Fornacina). A Dicomano attualmente il livello è intorno a 4.35, portata stimata 400 metri cubi al secondo.

Maltempo: esondato torrente Rimaggio

Esondato il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino (Firenze). L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non uscire di casa, non mettersi alla guida e a spostarsi ai piani alti perché “sono in corso gravi allagamenti in diverse zone della città”.

Allagamenti a prato

Il Cfr della Regione Toscana ha emesso l’allerta rossa dalle ore 12 di oggi venerdì 14 marzo alle 14 di domani sabato 15 marzo per rischio idraulico sul reticolo principale nel territorio di Prato. Durante le ore appena trascorse sono stati necessari alcuni interventi per allagamenti come la chiusura di via di Cantagallo dalla rotonda con via VII Marzo alla rotonda con via Malcantone e Vignone. Chiusa anche via della Rugea.

Il Comune raccomanda la massima prudenza. Attenzione anche nel percorrere le zone soggette ad allagamento e la viabilità costeggiata da fossetti. Si raccomanda di non soggiornare in locali posti a livello seminterrato o interrato. Attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni. Limitare al massimo gli spostamenti e uscire di casa solo se strettamente necessario. Non utilizzare i sottopassi in caso di semaforo rosso acceso. Non sostare nelle vicinanze di ponti e corsi d’acqua. Il Sistema di Protezione Civile mantiene il livello operativo di “attenzione” che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata. Tutte le squadre sono pronte a intervenire qualora si presentassero criticità sul territorio comunale.

Maltempo, sindaco Campi Bisenzio: “Salite ai piani alti, non uscite“

“Il fiume Bisenzio ha superato il secondo livello di guardia. Salite ai piani alti, non uscite di casa mettendo a rischio la vostra vita, abbandonate i garage, i seminterrati. Se avete necessità di essere evacuati contattate la Protezione civile ma non uscite di casa”. E’ l’appello che lancia, con un videomessaggio sui canali social del Comune, il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri.