Marsa Alam, attacco di uno squalo a due turisti italiani: un morto

Un turista italiano è morto a Marsa Alam, in Egitto, dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un’immersione nel Mar Rosso. Ferito anche un altro connazionale. Lo ha confermato il ministero dell’ambiente egiziano, precisando che i due si trovavano a grande distanza dalla riva, bene al di fuori della zona considerata balneabile.

A perdere la vita è stato Gianluca Di Gioia, romano di 48 anni. Il ferito è invece un 69enne di Cremona, Peppino Frappani. Le sue condizioni non sono gravi e presto potrà lasciare l’ospedale di Port Ghalib, a circa 50 chilometri a nord di Marsa Alam. Secondo le prime ricostruzioni, Frappani si sarebbe accorto del connazionale in difficoltà e avrebbe tentato di aiutarlo, rimanendo però coinvolto nell’attacco dello squalo.

Le autorità egiziane hanno disposto la chiusura delle spiagge per due giorni. Non è la prima volta che Marsa Alam finisce al centro delle cronache per simili eventi: nel 2022 e nel 2023 due turisti persero la vita, e una terza si ritrovò senza un braccio. Il governo egiziano aveva annunciato un vasto programma di prevenzione incidenti, con l’idea di stendere lunghe reti metalliche a una certa distanza dalla costa. In questo modo gli squali e le persone sarebbero rimasti separati. Ma ad oggi il progetto è svanito nel nulla. Al massimo sono i molti resort a collocare reti, ma solo per impedire ai turisti di allontanarsi dalla riva.