L’ego può essere scivoloso

Ci sono occasioni in cui la volontà di essere protagonisti sfugge di mano. Dev’essere successo qualcosa del genere a Massimo Giletti nell’intervista in cui si è detto convinto che una sua ex, oggi mamma di due bambini, sia ancora innamorata di lui. Nonostante la vita dimostri il contrario, il conduttore televisivo pare certo di essere indimenticabile per le donne della sua vita. Tanto da aver dichiarato che la sua più grande soddisfazione è quando qualcuno dei suoi amori passati gli confessa che forse lui era meglio dell’attuale compagno.

Basta questo per rendersi piuttosto antipatico a chiunque lo legga, ma Giletti, sempre tornando alla ex di cui sopra, si è pure allargato sostenendo che lei abbia cresciuto i figli – avuti con un altro – praticamente da sola. E certo: essendo lui indimenticabile, l’altro uomo non può altro che risultare una inutile comparsa. Peccato che la signora in questione abbia ritenuto le sue affermazioni alquanto offensive, soprattutto quelle in cui appunto venivano tirati in ballo i bambini, e si sia detta pronta ad agire per vie legali. Non proprio quello che ci si aspetterebbe da una donna ancora innamorata. Comunque, naturalmente Giletti dopo la reazione di lei ha chiesto scusa. Non bisogna essere troppo maligni per immaginare che l’abbia fatto per evitarsi grane legali. Anche perché un personaggio abituato ai riflettori conosce benissimo il peso delle parole che pronuncia durante le interviste.

E qui sta il problema. Perché ne viene fuori una perfetta sintesi del peggio che si può tirare fuori parlando di relazioni e di ex. Oltre a una indiscutibile convinzione di essere migliore degli altri, derivata da non si sa cosa. Comunque siano andate le vicende sentimentali della vita del conduttore, intanto sarebbe stato preferibile rimanessero private. E soprattutto sarebbe stato meglio avesse evitato di tirare in ballo pure altri terzi, che nulla c’entrano e che sono venuti dopo. Se poi l’obbiettivo era guadagnarsi i riflettori, diciamo che c’è riuscito. Al prezzo di scivolare in una polemica che si poteva facilmente evitare. Soprattutto per uno che di interviste ne ha fatte innumerevoli, agli altri però.

Di Annalisa Grandi