Mattarella in Emilia-Romagna: “Non sarete soli”

Bagno di folla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Il tour è partito questa mattina nelle zone di Modigliana e Forlì.

“Tutta l’Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. Questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite del territorio. So bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune”, ha dichiarato Sergio Mattarella.

Forte e calorosa l’accoglienza dei romagnoli, soprattutto dei bambini, che a Forlì hanno cantato per il presidente ‘Romagna mia’.